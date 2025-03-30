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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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До України вирушать європейські військові групи: готуються до розміщення "сил заспокоєння"

За задумом, такі сили не будуть розгортатися на лінії фронту, але можуть стати стабілізуючим чинником у повоєнний період.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
До України вирушать європейські військові групи: готуються до розміщення "сил заспокоєння"

Коаліція охочих. / © Associated Press

Упродовж найближчих тижнів до України прибудуть військові групи з європейських країн, щоб оцінити можливості розміщення міжнародних сил, які в майбутньому можуть відіграти ключову роль у захисті українських територій після завершення активної фази війни.

Про це пише The Washington Post.

Як повідомляють дипломатичні джерела, Франція та Велика Британія виступають ініціаторами створення так званої “коаліції охочих” – формування, яке зможе забезпечити безпеку українських міст, стратегічних об’єктів, а також підтримувати ЗСУ матеріально і проводити підготовку особового складу. За задумом, такі сили не будуть розгортатися на лінії фронту, але можуть стати стабілізуючим чинником у повоєнний період.

Європейські військові планувальники мають визначити як чисельність потенційного контингенту, так і місця його можливого розміщення. Також, за словами двох західних дипломатів, увага зміщується на можливості повітряної та морської присутності – зокрема, патрулювання неба і Чорного моря.

“Пропозиції надходять з усіх напрямків: від логістики і командування – до повітряного та морського розгортання”, – зазначив прем’єр Великобританії Кір Стармер.

Водночас конкретні зобов’язання з боку інших європейських країн поки що не прозвучали. Скепсис викликає невизначеність позиції США – союзники не впевнені, що Вашингтон підтримуватиме таку ініціативу в разі агресивних дій з боку Росії. Частина країн заявила, що не направлятиме свої сили без чітких гарантій втручання Сполучених Штатів у разі нападу на миротворців.

Президент Франції Еммануель Макрон визнає це, але наполягає:

“Ми не можемо сказати, що якщо американці не приєднаються до нас, то ми нічого не зробимо. Я хочу, щоб американці були на нашому боці. Але ми маємо бути готовими до ситуації, в якій вони, можливо, не приєднаються”.

Адміністрація Дональда Трампа наразі не дала чіткої відповіді. Європейські дипломати визнають, що з команди Трампа надходять суперечливі сигнали – навіть під час конфіденційних перемовин. Його представник Стів Віткофф, який бере участь у діалозі з Москвою, назвав ідею розгортання “сил стримування” надто “спрощеною”.

Незважаючи на це, французька сторона наполягає: США не виключають своєї участі в такій місії, і дискусії тривають “у повній гармонії з американськими партнерами”.

Раніше президент України Володимир Зеленський упродовж тижня в Україні відбудеться термінова зустріч представників генштабів країн, які увійдуть до так званої “коаліції охочих”.

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