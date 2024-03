До яких ще країн може вторгнутися Путін: Зеленський дав відповідь

Наші діти помирають лише через те, що ми маємо спільний кордон із Російською Федерацією. Ми перші, хто прийняв цей бій. Ми просто перші, але ми не єдині. Інтервʼю французьким медіа BFM TV та Le Monde. Про ситуацію на фронті, зокрема знищення великої кількості російської авіації та наші дії в Чорному морі, про вагому підтримку з боку Франції та що означатиме пауза для України на цьому етапі війни, про дестабілізаційні заходи Путіна у світі, позицію України щодо участі російських спортсменів в Олімпійських іграх, що відбудуться у Франції, і важливу для нас підтримку з боку США та лідерів країн Європи. —— Our children are dying just because we share a border with the Russian Federation. We were the first to take on this battle, but we are not alone. Interview with French media BFM TV and Le Monde about the situation at the front, including the destruction of a large number of Russian aircraft and our actions in the Black Sea, the significant support from France, what a pause would mean for Ukraine at this stage of the war, Putin's destabilizing efforts around the world, Ukraine's stance on the issue of Russian athletes competing in the upcoming Olympic Games in France, and support from US and European leaders.