До яких ще країн може вторгнутися Путін: Зеленський дав відповідь

Володимир Зеленський переконаний, що Путіну не потрібно знищувати ту чи іншу державу світу, для перемовин достатньо її дестабілізувати та зайняти якусь її частину.

Очільник країни-агресорки Путін навряд чи використає ядерну зброю по інших державах світу. Але те, що він може вторгнутися до цих країн – у це можна повірити.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю французьким медіа BFM TV та Le Monde, відповідаючи на запитання, чи може Путін застосувати ядерну зброю.

"Я думаю, людина, яка так любить життя і погрожує ядерною зброєю – це просто риторика його, що стосується інших держав. Тому що інші держави, наприклад, Франція, також ядерні. Тому це дуже несерйозно – погрожувати ядерною зброєю країні, яка є ядерною державою, або країнам у НАТО, які захищені ядерними державами. Тому у використання ядерної зброї по інших державах світу я не дуже вірю. А те, що він може вторгнутися – так. Те, що може зробити сухопутну операцію – я впевнений, так", – сказав український президент.

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Зеленський наголосив, що Путін розуміє, що у відповідь на його вторгення на територію будь-якої натовської держави – на це не буде послідовного ядерного удару. "Тому що будь-який ядерний удар з боку будь-якої держави по іншій державі, яка має ядерний потенціал, ядерну зброю – це, безумовно, ядерна війна. Я в це не вірю", – пояснив він.

Сухопутна операція Путіна, на думку Володимира Зеленського, може стосуватися балтійських держав, якщо це НАТО. Може бути Молдова.

"Я впевнений, що він (Путін – ред.) буде дестабілізувати Казахстан для того, щоб мати діалог з Китаєм. Його плани зрозумілі – багато дестабілізаційних точок у світі. Чим більше, тим більше його перемовна позиція. Ось що робить Путін, тактика його зрозуміла. Йому не потрібно знищити ту чи іншу державу світу, для перемовин достатньо її дестабілізувати і зайняти якусь частину цієї держави", – підсумував президент України.

Наші діти помирають лише через те, що ми маємо спільний кордон із Російською Федерацією. Ми перші, хто прийняв цей бій. Ми просто перші, але ми не єдині. Інтервʼю французьким медіа BFM TV та Le Monde. Про ситуацію на фронті, зокрема знищення великої кількості російської авіації та наші дії в Чорному морі, про вагому підтримку з боку Франції та що означатиме пауза для України на цьому етапі війни, про дестабілізаційні заходи Путіна у світі, позицію України щодо участі російських спортсменів в Олімпійських іграх, що відбудуться у Франції, і важливу для нас підтримку з боку США та лідерів країн Європи. —— Our children are dying just because we share a border with the Russian Federation. We were the first to take on this battle, but we are not alone. Interview with French media BFM TV and Le Monde about the situation at the front, including the destruction of a large number of Russian aircraft and our actions in the Black Sea, the significant support from France, what a pause would mean for Ukraine at this stage of the war, Putin's destabilizing efforts around the world, Ukraine's stance on the issue of Russian athletes competing in the upcoming Olympic Games in France, and support from US and European leaders. Опубліковано Володимиром Зеленським Вівторок, 12 березня 2024 р.

Нагадаємо, Зеленський назвав першу мету Путіна у війни проти України – це її знищення.

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