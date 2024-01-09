До якого місяця окупанти зможуть активно наступати: експрацівник СБУ назвав "крайню точку"

Ступак припускає, що після президентських виборів Володимир Путін може оголосити мобілізацію.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак вважає, що російські окупанти зможуть активно наступати на фронті до кінця березня 2024 року.

Таку думку Ступак висловив у коментарі 24 каналу.

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"Моє бачення, що березень – кінець березня – це та точка, до якої вони будуть спроможні тиснути. Після цього ситуація, припускаю, перейде в руки України і буде наша відповідь", - наголосив експрацівник СБУ.

Він зауважив, що серйозних проблем у росіян із логістикою немає, однак на Херсонщині за останні півтора місяця українські сили систематично знищують вороже забезпечення продуктами, ліками, боєкомплектами. Найбільшої шкоди завдають саме дрони. Тож, на його думку, проблеми з постачанням та постійними втратами сили та техніки не можуть зрештою не дати наслідків.

Ступак припускає, що після президентських виборів Володимир Путін може оголосити мобілізацію, оскільки йому більше не доведеться отримувати додаткову прихильність громадян.

"Найімовірніше, росіяни оголосять мобілізацію у квітні. Ми не знаємо, чи вона буде часткова, чи повна. Від моменту оголошення мобілізації до відправки підготовленого військового проходить 3 – 4 місяці. Тож якщо у квітні оголосять мобілізацію, то орієнтовно липень – серпень можна побачити їхні війська", - додав він.

Нагадаємо, за даними ISW, армія РФ має незначне просування в районі Донецька та біля Вербового.

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