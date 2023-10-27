До якого віку мобілізують в Україні: адвокат детально пояснив

Запас військовозобов’язаних поділяється на два розряди. Ці розряди встановлюються залежно від віку військовозобов’язаних.

Під час мобілізації в Україні в період воєнного стану на військову службу можуть призивати чоловіків призовного віку, які не мають відстрочення та визнані придатними до служби. До якого віку можуть мобілізувати в Україні – пояснив адвокат.

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець, повідомляє "Факти ICTV".

До якого віку можуть мобілізувати чоловіків в Україні

Кравець розповів, що в Україні запас військовозобов’язаних поділяється на першу та другу категорії. До запасу першої належать ті військовозобов’язані, які проходили службу і отримали під час неї якусь військово-облікову спеціальність.

До запасу другої входять ті, хто не здобув військово-облікової спеціальності під час проходження служби, або ті, хто взагалі не служив у війську.

Розряди військовозобов’язаних запасу

Відповідно до ст. 28 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу", запас військовозобов’язаних поділяється на два розряди. Ці розряди встановлюються залежно від віку військовозобов’язаних.

Так, військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:

перший розряд – до 35 років,

другий розряд – до 60 років.

Військовозобов’язані офіцери запасу також поділяються на розряди за віком.

Перший розряд:

молодший офіцерський склад – до 45 років;

старший офіцерський склад: майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) – до 50 років;

полковник (капітан 1 рангу) – до 55 років;

вищий офіцерський склад – до 60 років.

Другий розряд:

молодший та старший офіцерський склад – до 60 років;

вищий офіцерський склад – до 65 років.

Граничний вік перебування в запасі

Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі ЗСУ та інших військових формувань.

"Відповідно, чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі ЗСУ. Після досягнення граничного віку чоловіка виключають з військового обліку", – пояснив адвокат.

Водночас навіть після досягнення 60-річного віку чоловіки можуть піти на військову службу як добровольці.

Кого можуть мобілізувати 2023 року

Мобілізувати 2023 року в Україні можуть такі категорії чоловіків:

військові (зокрема й контрактники), які закінчили службу до 24 лютого 2022 року, не досягли граничного віку перебування на службі та придатні за станом здоров’я;

придатні за станом здоров’я чоловіки віком від 25 до 60 років без досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 років, які погодилися на контрактну службу;

обмежено придатні під час воєнного стану чоловіки з досвідом та без досвіду служби;

зняті та виключені з військового обліку до 24 лютого 2022 року, повністю або обмежено придатні до служби під час воєнного стану за рішенням ВЛК;

особи з інвалідністю у разі добровільної згоди;

особи, які мають право на відстрочення від мобілізації за сімейними обставинами, можуть бути призвані на військову службу лише добровільно і за місцем проживання.

До слова, раніше в Міноборони України пояснили, які є відмінності у порядку проходження служби між військовослужбовцями за контрактом і військовослужбовцями, призваними за мобілізацією.

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