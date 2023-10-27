До якого віку мобілізують в Україні: адвокат детально пояснив

Запас військовозобов’язаних поділяється на два розряди. Ці розряди встановлюються залежно від віку військовозобов’язаних.
Під час мобілізації в Україні в період воєнного стану на військову службу можуть призивати чоловіків призовного віку, які не мають відстрочення та визнані придатними до служби. До якого віку можуть мобілізувати в Україні – пояснив адвокат.
Про це розповів адвокат Ростислав Кравець, повідомляє "Факти ICTV".
До якого віку можуть мобілізувати чоловіків в Україні
Кравець розповів, що в Україні запас військовозобов’язаних поділяється на першу та другу категорії. До запасу першої належать ті військовозобов’язані, які проходили службу і отримали під час неї якусь військово-облікову спеціальність.
До запасу другої входять ті, хто не здобув військово-облікової спеціальності під час проходження служби, або ті, хто взагалі не служив у війську.
Розряди військовозобов’язаних запасу
Відповідно до ст. 28 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу", запас військовозобов’язаних поділяється на два розряди. Ці розряди встановлюються залежно від віку військовозобов’язаних.
Так, військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:
- перший розряд – до 35 років,
- другий розряд – до 60 років.
Військовозобов’язані офіцери запасу також поділяються на розряди за віком.
Перший розряд:
- молодший офіцерський склад – до 45 років;
- старший офіцерський склад: майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) – до 50 років;
- полковник (капітан 1 рангу) – до 55 років;
- вищий офіцерський склад – до 60 років.
Другий розряд:
- молодший та старший офіцерський склад – до 60 років;
- вищий офіцерський склад – до 65 років.
Граничний вік перебування в запасі
Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі ЗСУ та інших військових формувань.
"Відповідно, чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі ЗСУ. Після досягнення граничного віку чоловіка виключають з військового обліку", – пояснив адвокат.
Водночас навіть після досягнення 60-річного віку чоловіки можуть піти на військову службу як добровольці.
Кого можуть мобілізувати 2023 року
Мобілізувати 2023 року в Україні можуть такі категорії чоловіків:
- військові (зокрема й контрактники), які закінчили службу до 24 лютого 2022 року, не досягли граничного віку перебування на службі та придатні за станом здоров’я;
- придатні за станом здоров’я чоловіки віком від 25 до 60 років без досвіду військової служби;
- чоловіки віком від 18 років, які погодилися на контрактну службу;
- обмежено придатні під час воєнного стану чоловіки з досвідом та без досвіду служби;
- зняті та виключені з військового обліку до 24 лютого 2022 року, повністю або обмежено придатні до служби під час воєнного стану за рішенням ВЛК;
- особи з інвалідністю у разі добровільної згоди;
- особи, які мають право на відстрочення від мобілізації за сімейними обставинами, можуть бути призвані на військову службу лише добровільно і за місцем проживання.
До слова, раніше в Міноборони України пояснили, які є відмінності у порядку проходження служби між військовослужбовцями за контрактом і військовослужбовцями, призваними за мобілізацією.
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