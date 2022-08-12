До ЄС через лінію фронту: на Харківщині військовозабов'язаних переправляли до РФ (фото)

Чоловіки виїжджали до Росії через лінію фронту, а звідти тікали до Європи.

На Харківщині правоохоронці викрили схему незаконного переправлення до Росії військовозабов'язаних українців. Зловмисники оцінили свої послуги в 500 доларів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Так, двоє жителів Харківщини підшукували чоловіків призовного віку, які хотіли виїхати до країн ЄС та перевозили "клієнтів" до одного з прикордонних сіл Богодухівського району.

Правоохоронці затримали на шляху до кордону одного з організаторів разом з чотирма чоловіками віком від 25-ти до 52-х років, які їхали автомобілем Toyota.

Порушників притягли до адміністративної відповідальності за спробу порушення державного кордону. Наразі вирішується питання щодо початку досудового розслідування за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Тривають заходи щодо встановлення усіх причетних до правопорушення.

Нагадаємо, СБУ на Харківщині затримала понад 60 зрадників та передала ЗСУ 700 координат російських окупантів.

Фото: ДПСУ

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