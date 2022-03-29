До Запоріжжя евакуювалися 1665 людей: скільки виїхало маріупольців

До Запоріжжя евакуювалися 1665 людей: скільки виїхало маріупольців

Евакуйованим надають всю необхідну допомогу.

Гуманітарними коридорами 29 березня на власному транспорті до Запоріжжя дістались 1665 людей, з них 936 маріупольців.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Також до Запоріжжя дісталися 729 жителів області: Бердянська, Мелітополя, Енергодара, Пологів, Оріхова, Гуляйполя та Василівки.

"Після реєстрації в центрах для евакуйованих людям надається вся необхідна допомога", – сказала Верещук.

Нагадаємо, в Україні створили чатбот для організації евакуації населення. За допомогою бота можливе надання гуманітарної допомоги у зонах бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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