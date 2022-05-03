До Запоріжжя прибула колона евакуйованих жителів Маріуполя: фото

До Запоріжжя прибула колона евакуйованих жителів Маріуполя та Запорізької області.

Наразі це - люди, яким вдалось вибратись приватним транспортом.

Про це повідомляє "Суспільне".

"До Запоріжжя прибула колона людей. Це мешканці Маріуполя та Запорізької області, евакуйовані приватним автотранспортом. Колона з людьми, евакуйованими з "Азовсталі" затримується", - йдеться у повідомленні.

Суспільне

Начальник управління по роботі з молоддю та сім'єю Запорізької міської ради Олексій Савицький повідомив, що попередньо в колоні прибуло понад 200 людей.

Суспільне

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