До Запоріжжя прибули автобуси з евакуйованими з "Азовсталі" маріупольцями (фото, відео)

До Запоріжжя прибули автобуси з евакуйованими з "Азовсталі" маріупольцями (фото, відео)

До Запоріжжя прибули автобуси з людьми, яких евакуювали з "Азовсталі" у Маріуполі.

Про це повідомило 3 травня Представництво ООН в Україні.

"Гарні новини! Цивільні жителі, евакуйовані із маріупольського сталеливарного заводу "Азовсталь", дісталися до безпечного місця в Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

В ООН додали, що продовжуватимуть залучати сторони конфлікту та робитимемо все можливе, щоб підтримати безпечний перехід мирних жителів, які перебувають у пастці в районах, що постраждали від війни.

Good news!



Civilians evacuated from Azovstal steel plant in Mariupol have reached to safety in Zaporizhzhia, thanks to @UN & @ICRC joint efforts.

We'll continue to engage parties to the conflict & do all we can to support safe passage for civilians trapped in war-impacted areas. pic.twitter.com/9d3NuHORzN — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) May 3, 2022

"Я із полегшенням підтверджую, що операція безпечного вивезення з Маріуполя пройшла успішно. Люди, з якими я їхала, розповідали мені жахливі історії про пекло, яке вони пережили. Я думаю про людей, які залишаються в пастці. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти їм", - заявила Оснат Лубрані, координаторка системи ООН в Україні.

I'm relieved to confirm that the safe passage operation from Mariupol has been successful.

The people I travelled with told me heartbreaking stories of the hell they went through.



I'm thinking about the people who remain trapped. We will do all we can to assist them. pic.twitter.com/mEqTTKZKA8 — Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) May 3, 2022

Відповідні відео та фото з маріупольцями виклали і телеграм-канали.

Про прибуття колони повідомив і радник мера Маріуполя Петро Андрющенко і опублікуава відповідне відео.

Варто зазначити, що 1 травня розпочалась евакуація цивільних осіб з маріупольського заводу "Азовсталь". Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що близько 100 осіб виїхали до Запоріжжя.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 69-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.