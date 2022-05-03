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До Запоріжжя прибули автобуси з евакуйованими з "Азовсталі" маріупольцями (фото, відео)

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До Запоріжжя прибули автобуси з евакуйованими з "Азовсталі" маріупольцями (фото, відео)

Представництво ООН в Україні

До Запоріжжя прибули автобуси з людьми, яких евакуювали з "Азовсталі" у Маріуполі.

Про це повідомило 3 травня Представництво ООН в Україні.

"Гарні новини! Цивільні жителі, евакуйовані із маріупольського сталеливарного заводу "Азовсталь", дісталися до безпечного місця в Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

В ООН додали, що продовжуватимуть залучати сторони конфлікту та робитимемо все можливе, щоб підтримати безпечний перехід мирних жителів, які перебувають у пастці в районах, що постраждали від війни.

"Я із полегшенням підтверджую, що операція безпечного вивезення з Маріуполя пройшла успішно. Люди, з якими я їхала, розповідали мені жахливі історії про пекло, яке вони пережили. Я думаю про людей, які залишаються в пастці. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти їм", - заявила Оснат Лубрані, координаторка системи ООН в Україні.

Відповідні відео та фото з маріупольцями виклали і телеграм-канали.

Про прибуття колони повідомив і радник мера Маріуполя Петро Андрющенко і опублікуава відповідне відео. 

Варто зазначити, що 1 травня розпочалась евакуація цивільних осіб з маріупольського заводу "Азовсталь". Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що близько 100 осіб виїхали до Запоріжжя.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 69-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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