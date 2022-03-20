До Запоріжжя прибули майже 4 тисячі маріупольців - Верещук

Для евакуації було залучено 11 автобусів.

У неділю, 20 березня, з блокадного Маріуполя до Запоріжжя дісталися майже 4 чотири тисячі осіб.

Про це у відеозверненні повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"З міста Маріуполь до міста Запоріжжя за сьогодні прибули 3985 людей автобусами з Бердянську і приватним транспортом. Для евакуації маріупольців з Бердянська сьогодні було залучено 11 автобусів, які вже зараз, на цю хвилину доїхали до Запоріжжя і люди зможуть отримати тепло, одяг, їжу, медикаменти, - все, чого вони так потребують.

Завтра зранку ми плануємо відправити в напрямку Маріуполя близько 50 автобусів із Запоріжжя. Основне місце до посадки в ці автобуси в Бердянську – це площа перед міським спорткомплексом по вулиці Мелітопольське шосе, 27.

В Бердянську діє гаряча лінія, на неї можна звертатися для отримання допомоги з тимчасовим розміщенням та евакуації до Запоріжжя. Номери гарячої лінії: +380504397529, а також 36276 та 35252.

Також ми сьогодні провели перемовини, щоб частина автобусів завтра змогли доїхати і провести евакуацію маріупольців з міста Мангуш, а також прибережних населених пунктів в районі Мангуша, зокрема Мелекіне.

Ще раз нагадую, що в Бердянську продовжують заправляти авто маріупольців, які рухаються по маршруту з Маріуполя до Запоріжжя.

Адреси для дозаправки: проспект Східний, 4а, вулиця Мелітопольське шосе, 87б. Просимо з розумінням поставитися до черг", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, що у неділю з 7 гуманітарних коридорів спрацювало 4. Всього евакуйовано за сьогодні 7 295 людей.

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