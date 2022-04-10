Евакуація з Мелітополя / скріншот з відео

До Запоріжжя прибули мелітопольці, які майже чотири дні чекали на евакуацію - Тимошенко

529 жителів Мелітополя дісталися до безпечного місця.

До Запоріжжя нарешті прибули 529 мелітопольців, які майже чотири доби чекали на евакуацію.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"529 мелітопольців, які чекали на евакуацію майже 4 дні, нарешті у Запоріжжі", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, ситуацію в Мелітопольському районі називають складною. Гуманітарні вантажі з Запоріжжя через дії російських окупантів не потрапляють до мелітопольців. Крім того, загарбники блокують видавання людям необхідних медикаментів.

Окрім цього, російські войска не випускають з міста автобуси, які призначені для евакуації.

Загалом, протягом 9 квітня гуманітарними коридорами було евакуйовано 4 532 людини. Окупанти відмовились пропустити за погодженим маршрутом автобуси для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара.

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