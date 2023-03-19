До запуску готові до 16 "Калібрів": Гуменюк розповіла, якою може бути нова атака росіян

Корабельне угрупування ворога продовжує свої маневри в безпековому районі – там, де вони не можуть бути уражені нашою зброєю. Принаймні, так вони поки що думають, зазначили в ОК Південь.

Ворог тримає у Чорному морі два ракетоносії з загальним запасом ракет до 16 "Калібрів".

Про це повідомила очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі об'єднаного телемарафону.

За словами Гуменюк, корабельне угрупування ворога продовжує свої маневри в безпековому районі – там, де вони не можуть бути уражені нашою зброєю. Принаймні, так вони поки що думають.

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"Вони продовжують тримати на службі також два надводних ракетоносії, тобто до запуску можуть бути готові до 16 "Калібрів", – каже Гуменюк.

В ОК "Південь" припускають, що ці "Калібри", скоріше за все, для точкових ударів, адже на масований обстріл така кількість не тягне. Проте варіант з масованим обстрілом також не можна виключати, оскільки ворог підступний й у будь-який момент може збільшити активність та залучити авіацію.

"Краще триматися подалі біля важливих об'єктів під час тривоги"

Наталія Гуменюк зауважила, що присутність ракетоносіїв у Чорному морі – це вже висока небезпека. Адже "Калібри" – високоточна зброя, яка може бути спрямована по конкретних координатах. Головна мета ворога – поцілити у критичну та військову інфраструктуру. Тому Гуменюк закликала українців триматися подалі від таких об'єктів під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, редставник ГУР Вадим Скібіцький каже, що Росія продовжить завдавати масованих ракетних ударів по Україні. Втім, частота атак залежатиме від кількості ракет, які агресор зможе накопичити.

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