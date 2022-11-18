До звільненого Херсона під оплески та радісні вигуки відправився перший потяг (відео)

Потяг у Херсон відправлятиметься з Києва по парних числах, а повертатиметься назад по непарних.

У п'ятницю, 18 листопада, із Києва до деокупованого Херсона вирушив перший потяг. Відвідувачі столичної залізниці проводжали пасажирів потяга під оплески.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

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За його словами, у вагонах 200 пасажирів, які придбали квитки "до перемоги". Це спільній проєкт "Укрзалізниці" та UNITED24. Потяг до Херсона відправлятиметься з Києва по парних числах, а повертатиметься назад по непарних.

"Як і цей потяг ми повернемо у Херсон все для нормального життя! Дякую всім хто зараз працює над тим, щоб місто отримало все необхідне! Ми разом, ми поруч і ми в роботі 24/7!", - написав Тимошенко.

Посадовець також опублікував історичне відео, як потяг вирушає із Києва. Пасажирів "потяга перемоги" відвідувачі залізничі проводжали оплесками та вигуками: "До перемоги!".

Як Херсон повертається до життя

Після деокупації Херсона минув тиждень. За цей час було багато зроблено, але попереду ще більше роботи із відновлення міста до нормального життя. Так, до звільненого від російських окупантів Херсона відправили ще 210 терміналів супутникового зв'язку Starlink. Протягом двох тижнів по області з'явиться ще 60 точок Wi-Fi.

Крім того, на деокупованій частині Херсонщини повернули електропостачання до трьох населених пунктів – Великої Олександрівки, Новодмитрівки та Старосілля, а в обласному центрі "Укрпошта" відкриває перші два відділення та починає виплати пенсій.

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