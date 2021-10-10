Доба на фронті: бойовики шість разів порушили режим тиші

Доба на фронті: бойовики шість разів порушили режим тиші

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь.

Про це йдеться в ранковому зведенні ООС.

Упродовж минулої доби, 9 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

Біля Золотого-4 найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. В районі Водяного, що на Приазов’ї, противник застосував гранатомети різних систем. В бік Новолуганського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

Аби змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Станом на 7:00 10 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські бійці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, Російська Федерація продовжує тримати біля кордонів України 19 батальйонно-тактичних груп, попри завершення навчань "Захід-2021". Дипломат закликав керівництво Кремля надати роз’яснення з цього приводу в межах Віденського документу ОБСЄ.

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