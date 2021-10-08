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Доба на фронті: бойовики шість разів порушили режим тиші, поранено українського бійця

Доба на фронті: бойовики шість разів порушили режим тиші, поранено українського бійця

УНІАН

Від початку доби, 8 жовтня, бойовики вже двічі обстрілювали позиції ООС.

В районі проведення операції Об’єднаних сил упродовж минулої доби, 7 жовтня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушували режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

 Про це йдеться в ранковому зведенні ООС.

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь. Так, протягом доби обстріли зафіксовано:

  • у напрямку Південного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
  • поблизу Мар'їнки бойовики обстріляли українські позиції з мінометів калібру 82 мм. 
  • біля Новозванівки ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів. 
  • у бік населеного пункту Золоте-4 ворожі окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. 
  • неподалік Майорська велися обстріли з ручних протитанкових підствольних гранатометів. 

Також на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Станом на 7 годину ранку, 8 жовтня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Зокрема, позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. 

Біля Троїцького окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу один  військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості.

Українські захисники для припинення вогневої активності ворога відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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