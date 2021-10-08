Доба на фронті: бойовики шість разів порушили режим тиші, поранено українського бійця

Від початку доби, 8 жовтня, бойовики вже двічі обстрілювали позиції ООС.
В районі проведення операції Об’єднаних сил упродовж минулої доби, 7 жовтня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушували режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це йдеться в ранковому зведенні ООС.
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь. Так, протягом доби обстріли зафіксовано:
- у напрямку Південного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
- поблизу Мар'їнки бойовики обстріляли українські позиції з мінометів калібру 82 мм.
- біля Новозванівки ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів.
- у бік населеного пункту Золоте-4 ворожі окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
- неподалік Майорська велися обстріли з ручних протитанкових підствольних гранатометів.
Також на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.
Станом на 7 годину ранку, 8 жовтня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Зокрема, позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Біля Троїцького окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості.
Українські захисники для припинення вогневої активності ворога відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
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