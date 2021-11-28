Доба на передовій: бойовики 5 разів порушили "тишу" та гатили з важкого озброєння

Доба на передовій: бойовики 5 разів порушили "тишу" та гатили з важкого озброєння

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Упродовж минулої доби, 27 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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Про це йдеться у ранковому зведенні ООС 28 листопада.

Так, у напрямку Мар'їнки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. Поблизу Південного російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм. У бік Золотого-4 противник застосував міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Крім того, неподалік населеного пункту окупанти здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. В районі Новолуганського ворог обстріляв наші позиції з великокаліберних кулеметів.

Станом на 7 годину ранку 28 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше наша розвідка повідомляла, що кадрових військових РФ направили для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів на окуповану частину Донбасу.

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