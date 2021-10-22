Доба на передовій: бойовики гатили з протитанкових гранатометів та важких кулеметів

Доба на передовій: бойовики гатили з протитанкових гранатометів та важких кулеметів

Від початку доби зафіксовано одне порушення режиму "тиші".

На Донбасі збройні формування Російської Федерації упродовж минулої доби, 21 жовтня, чотири рази порушили режим припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Про це йдеться в ранковому зведенні операції Об’єднаних сил сил.

Так, у районі Луганського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Південного російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

У напрямку Кримського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 22 жовтня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Золотого-4 ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.

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