Доба на передовій: бойовики за допомогою безпілотника скинули на позиції ООС осколкову гранату

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
На Донбасі протягом минулої доби, 6 листопада, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу операції Об’єднаних сил.
Російсько-окупаційні війська, як зазначається, продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у межах Тристоронньої контактної групи та обстрілювати позиції Збройних Сил України. Так, поблизу Зайцевого бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
В районі населеного пункту Болотене окупанти залучили безпілотник, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Станом на 7 годину ранку, 7 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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