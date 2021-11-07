Доба на передовій: бойовики за допомогою безпілотника скинули на позиції ООС осколкову гранату

Доба на передовій: бойовики за допомогою безпілотника скинули на позиції ООС осколкову гранату

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На Донбасі протягом минулої доби, 6 листопада, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу операції Об’єднаних сил.

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Російсько-окупаційні війська, як зазначається, продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у межах Тристоронньої контактної групи та обстрілювати позиції Збройних Сил України. Так, поблизу Зайцевого бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Болотене окупанти залучили безпілотник, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

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Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Станом на 7 годину ранку, 7 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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Московитські окупанти стріляли у напрямку передових позицій українських військових на Донбасі

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