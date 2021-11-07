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Доба на передовій: бойовики за допомогою безпілотника скинули на позиції ООС осколкову гранату

Доба на передовій: бойовики за допомогою безпілотника скинули на позиції ООС осколкову гранату

УНІАН

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.  

На Донбасі протягом минулої доби, 6 листопада, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу операції Об’єднаних сил.

Російсько-окупаційні війська, як зазначається, продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у межах Тристоронньої контактної групи та обстрілювати позиції Збройних Сил України. Так, поблизу Зайцевого бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. 

В районі населеного пункту Болотене окупанти залучили безпілотник, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17. 

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.  На збройні провокації  противника українські захисники відкривали вогонь  у відповідь.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації. 

Станом на 7 годину ранку, 7 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. 

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