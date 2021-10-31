Доба в ООС: бойовики 8 разів обстріляли українські позиції, один боєць поранений

Терористи відкривали вогонь біля Луганського, Світлодарська, Новоолександрівки, Золотого-4, Мар’їнки та Шумів.
Протягом цієї доби, 31 жовтня, бойовики на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
Так, терористи відкривали вогонь біля:
- Луганського — з гранатометів різних систем;
- Світлодарська та Новоолександрівки — з великокаліберних кулеметів;
- Мар’їнки та Шумів — з мінометів калібру 82 мм.
- Золотого-4 — з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.
Також на Луганщині безпілотник окупантів, ймовірно "Орлан-10", перетнув лінію зіткнення.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Йому надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан здоров’я бійця — задовільний.
Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 30 жовтня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушували режим припинення вогню.
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