Доба в ООС: бойовики "накрили" українські позиції з гранатометів, один боєць поранений

Доба в ООС: бойовики "накрили" українські позиції з гранатометів, один боєць поранений

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Впродовж минулої доби, 11 грудня, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

Так, терористи відкривали вогонь:

В напрямку Піщаного — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Кам'янки — зі стрілецької зброї.

В бік Катеринівки — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, що російські танкісти провели бойові стрільби біля кордонів України та в окупованому Криму.

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