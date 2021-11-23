Доба в ООС: терористи стріляли з гранатометів та кулеметів, один боєць поранений

Воїна евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я — задовільний.
Від початку цієї доби, 23 листопада, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню.
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
Так, окупанти відкривали вогонь:
- Біля Зайцевого — зі станкових протитанкових гранатометів;
- Біля Верхньоторецького —з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- У бік Шумів — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець був пораний. Воїна евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я — задовільний.
Українські бійці відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Нагадаємо, що Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський.
Bloomberg опублікував дані розвідки США про те, що росіяни можуть зайти до України з Криму, сходу та Білорусі.
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