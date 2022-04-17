“Добити і знищити Донбас” — Зеленський розповів про плани російських окупантів

“Добити і знищити Донбас” — Зеленський розповів про плани російських окупантів

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Президент України Володимир Зеленський у неділю, 17 квітня провів нараду з військовими та урядовцями щодо ситуації в зонах бойових дій.

Про це він повідомив під час свого традиційного вечірнього звернення до народу.

За його словами, російські війська готуються до наступальної операції на сході нашої держави.

“Вже найближчим часом хочуть буквально добити і знищити Донбас. Знищити все, що колись дало славу цьому промисловому регіону”, - наголосив президент.

Зеленський наголосив, що так само, як Маріуполь, російські окупанти “хочуть стерти з лиця Землі інші міста, інші громади Донецької і Луганської областей”.

Президент запевнив, що українська влада робить все для того, щоб забезпечити оборону.