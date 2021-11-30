Добивав поранених українських військових: бойовика "ДНР" засудили до 6 років в'язниці

Контррозвідка СБУ встановила, що затриманий вбивав поранених у бою українських військових.
Шевченківський районний суд Києва ухвалив вирок бойовикові проросійської терористичної організації "ДНР", який добивав поранених українських військових.
Про це інформує пресслужба СБУ.
У 2014 році мешканець Донецька добровільно вступив до навчального центру терористів у Слов’янську. Після його закінчення здійснював підготовку бойовиків.
Зловмисник брав активну участь в артилерійських обстрілах позицій ЗСУ у районі Донецька, Ясинуватого, Докучаєвська, Пантелеймонівки, а також здійснював чергування на військових об’єктах, конвоював затриманих та військовополонених.
Контррозвідка СБУ встановила, що затриманий вбивав поранених у бою українських військових.
Терориста затримали у жовтні цього року в одному з хостелів Києва, куди прибув з окупованого Криму.
Шевченківський районний суд Києва визнав його винним в "участі у терористичній групі чи терористичній організації" та засудив до 6 років позбавлення волі.
Раніше СБУ затримала на лінії розмежування бойовика так званої “ЛНР”.
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