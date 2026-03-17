«Добре підготувалися до оборони»: у ЗСУ розповіли про плани ворога на великий наступ

Війна в Україні / © Getty Images

Реклама

Російські війська активізували наступальні дії на Костянтинівському напрямку, а також посилили активність поблизу Гуляйполя.

Про це в етері Українського радіо повідомив військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.

За його словами, стратегічні плани російського командування залишаються незмінними — окупанти намагаються вийти на позиції, з яких зможуть розгорнути наступ на великі міста Донбасу.

Реклама

«Стратегічна мета для них не змінилася — це вихід на рубежі, з яких вони зможуть наступати на Слов’янськ і Краматорськ. Якщо вони захоплять Костянтинівку, то зможуть рухатися в сторону Слов’янська», — пояснив офіцер.

Водночас експерт звернув увагу на активізацію бойових дій і на Гуляйпільському напрямку.

На його думку, таким чином російські сили намагаються розширити лінію фронту та створити умови для подальшого просування.

За словами Крамарова, на цій ділянці ворог прагне розтягнути фронт, щоб у перспективі вийти на кордони Донецької області з півдня. Він прогнозує, що інтенсивність бойових дій на цьому напрямку зростатиме.

Реклама

Окремо експерт наголосив на потребі української армії у боєприпасах та сучасних засобах ураження.

«Відтак виникає питання в боєприпасах, НРК та FPV. З 2022 року у нас не було моменту, коли нам всього вистачало. Закупівлі озброєння для українців за гроші європейців поки що здійснюються в своїх планових межах», — сказав він.

Підготовка оборони

Водночас, за словами Крамарова, українські сили підготували оборону на ключових ділянках фронту.

Реклама

«Однак, ми непогано підготувалися з точки зору оборони по ключових напрямках. Противник розпочав активні штурмові дії, які тривають», — розповів експерт.

Крім того, перед початком російських наступальних дій українські сили завдавали ударів безпілотниками по цілях у тилу противника.

«Він додав, що перед російськими наступами Україна завдавала удари безпілотниками на оперативно-тактичному рівні — це мідлстрайки на глибину 50-70 км від лінії фронту».

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України змогли покращити тактичне положення на Запорізькому напрямку завдяки злагодженій роботі підрозділів.

Реклама

Ми раніше інформували, що Росія готувала велику наступальну операцію, яку планувала розпочати наприкінці минулого року та продовжити навесні.