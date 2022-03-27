"Добре, що я лисий": в Росії жаліються на "космічні" ціни на шампуні (фото)

"Добре, що я лисий": в Росії жаліються на "космічні" ціни на шампуні (фото)

Деякі росіяни сприйняли це як чергове покращення, бо від шампуня нібито випадає волосся.

В Росії покупці почали жалітися на "космічні" ціни на імпортні шампуні. Наприклад, у московському магазині пляшка Head & Shoulders коштує від 650 до 850 рублів.

Фото полиці з цінниками опублікували в Мережі.

У коментарях до публікації деякі росіяни заявили, що їм байдуже, бо від цього шампуня нібито з'являється лупа і випадає волосся.

"Незабаром кропива "заколоситься", будемо її кип'ятити і мити голову", "Добре, що я лисий", "Бабуся Агафія! Шикарне мило, і шампунями користуюся, і хімози там поменше", - написали росіяни.

Нагадаємо, що виробник-гігант побутової хімії Procter & Gamble підтримав запровадження санкцій проти Росії через те, що вона пішла війною проти України. Компанія зупиняє інвестиції до РФ, рекламну активність, а також скорочує перелік товарів, які продаватиме на російському ринку.

Зазначимо, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що здорожчання продуктів, дефіцит товарів та неможливість розрахуватися на світовому ринку - головні ознаки кризи в РФ.

Що відбувається в Росії з продуктами і як Путін намагається замінити імпортні товари

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