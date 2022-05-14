"Добре влучили на Херсонщині": Арестович повідомив про "накриття" пункту управління високого рівня

"Добре влучили на Херсонщині": Арестович повідомив про "накриття" пункту управління високого рівня

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що українські військові в Херсонській області завдали удару по російському командному пункту дуже високого рівня.

Арестович зазначив, бо під час атаки "боєкомплект години три детонував".

Про це радник керівника ОП розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 14 травня.

"З ефективних новин ми накрили пункт управління дуже високого рівня – не нижче бригадного, а, можливо, й вище, в Херсонській області. Чому дуже високого? Тому що для правобережжя це високий дуже рівень. І там боєкомплект години три детонував навколо, биту техніку везли. Коротше, добре влучили на Херсонщині ", – розповів Арестович.

Нагадаємо, радник керівника ОП також розповів, що українська армія успішно контратакувала російських окупантів на Ізюмському напрямку. Українським військовим вдалося просунутися вперед і закріпитися на зайнятих позиціях.

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