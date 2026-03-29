"Добрі дрони" СБУ вдруге за тиждень уразили ключовий нафтотермінал РФ "Усть-Луга"

Ураження таких стратегічних об'єктів суттєво скорочує валютні надходження до російського бюджету / © Associated Press

Цієї ночі далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ успішно відпрацювали по інфраструктурі нафтового термінала порту «Усть-Луга» в Ленінградській області РФ.

Про це повідомили в СБУ.

«СБУ спільно з Силами оборони продовжує системну роботу для зниження фінансових і логістичних можливостей ворога. Адже всі нафтові обʼєкти фактично є частиною російського ВПК та забезпечують надходження до бюджету рф коштів, які йдуть на війну проти України. Тож спецоперації, що протидіють цьому, триватимуть і надалі. Росія заплатить високу ціну за свою агресію», — зазначив т. в. о. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара.

Внаслідок сьогоднішньої атаки зафіксовано серйозні ураження та пожежу.

Порт Усть-Луга — один із найбільших морських терміналів Росії на Балтійському морі, через який здійснюється експорт нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу. Він розташований у Ленінградській області РФ, поблизу кордону з Естонією.

Нагадаємо, що СБУ вже чотири рази за останній тиждень успішно уразила нафтову інфраструктуру ворога на Балтійському морі.

Раніше дрони Служби та Сил оборони влаштували «бавовну» на ще одному важливому експортному нафтовому хабі рф на Балтійському морі — в порту «Приморськ». Внаслідок цих ударів зафіксовано пожежі та ураження низки цистерн.