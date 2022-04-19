Добринін розповів про найстрашніший момент за місяць служби в теробороні: "Навертаються сльози"

Даша Квіткова ж розповіла, як допомагає в тилу.

Український ведучий та блогер Микита Добринін ще на початку повномасштабного вторгнення Росії до України вступив до лав тероборони, аби захищати країну від російських окупантів.

Шоумен розповів, що вирішив піти служити, бо мав, першою чергою, захищати свою сім'ю. Хоч дружина Даша Квіткова відмовляла його, але він таки вступив до тероборони.

Микита Добринін і Даша Квіткова / instagram.com/nikitadobrynin

"На другий день війни я вже стояв з автоматом. У дружини були сльози, були прохання бути вдома, біля дитини. І це той момент, коли ти розриваєшся між думками, що ти потрібен сім'ї, тобі потрібно захищати дружину та сина. Але ти розумієш, що твій захист потрібен якраз зі зброєю в руках", - зізнався "Зірковому шляху" Добринін.

Микита вже понад місяць служить в теробороні. За весь цей час найтяжче, що було дня нього - це події, які відбулися в Ірпені, Бучі та Гостомелі.

Микита Добринін / instagram.com/nikitadobrynin

"Я думаю, що це Ірпінь, Буча і Гостомель. Які б сильні чоловіки, навіть воїни не були б, але все одно, коли ти бачиш ці кадри, або ж коли ти бачиш це перед собою – просто навертаються сльози. Це для мене було найстрашніше, найболючіше", - розповів ведучий.

Також ведучому було тяжко усвідомлювати те, що повз його будинок пролітали винищувачі, а там тоді перебували його маленький син та дружина.

Микита Добринін, Даша Квіткова та їхній син / instagram.com/nikitadobrynin

"Важко було, коли ти перебуваєш на посту, чути та знати, що десь повз твій будинок пролітають винищувачі чи спрацьовують ППО", - поділився шоумен.

Втім, наразі дружина Добриніна перебуває в безпечному місці. Та Даша не сидить, склавши руки. Вона допомагає в тилу.

"Ми допомагаємо фінансово, допомагаємо волонтерам з їжею, з одежею для діток", - зазначила Квіткова.

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