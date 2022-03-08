"Добро переможе все": Мережу розчулили українські військові, які 8 березня дарують жінкам квіти (відео)

Українські захисники на блокпостах вітають дівчат з 8 Березня і дарують їм тюльпани.

Попри війну в Україну, яка героїчно захищається від нападу Росії, чоловіки піклуються про жінок та дівчат, вітаючи їх 8-го березня зі святом весни. Зокрема, українські захисники дарують жінкам квіти.

Відповідні відео оприлюднено в Мережі.

Так, на одному із відеороликів видно, як на одному із українських блокпостів захисники дарують жінкам рожеві тюльпани.

"Добро переможе все! Навіть під час війни українські чоловіки піклуються про дівчат, пам'ятають про знаки уваги, аби лише викликати усмішки на їхніх обличчях", - йдеться в дописі до відео.

На іншому відео видно, як у Києві тероборонівець роздає квіти жінкам червоні троянди.

"Навіть в такий час не забули про свято", - написав автор відео.

Нагадаємо, киянка, яка приєдналася до лав територіальної оборони, показала фото з центра міста. На ньому дівчина тримає в руках автомат та букет квітів, який подарували хлопці з її батальйону.

Як повідомлялося, 8 березня двоє бійців Нагвардії обвінчалися на бойових позиціях.