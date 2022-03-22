"Доброго вечора, ми з України": звідки взялася ця фраза, яка стала культовим привітанням

Також користувачі створили низку мемів із цією фразою.
Фраза "Доброго вечора, ми з України" стала вже культовим привітанням для українців.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, звідки взялася ця фраза та чи дійсно її озвучив Притула.
Так, у жовтні 2021 року діджеї з Кременчука ProBass (Артем Ткаченко) та Hardi (Максим Мокренко) випустили трек "Доброго вечора". Його вони написали значно раніше.
Композиція полюбилася юзерам у TikTok. Так користувачі зняли вже понад 319 тисяч роликів під цей трек. А під час війни, яку Путін розпочав 24 лютого, трек і фраза здобули шалену популярність. Зокрема, саме так вітається у своїх відеозверненнях голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, міністр оборони Резніков, а бійці Збройних сил України створили низку потужних відеороликів.
@rohanros #зсу #army #ukraine #army ♬ Доброго вечора - Where Are You From - PROBASS ∆ HARDI
Зараз трек прослухали на YouTube майже 3 млн разів.
У коментарях юзери пишуть таке:
- Трек, який заряджає та об'єднує
- Дуже крутий трек! Слухаю вашу творчість на тренуваннях вже тиждень
- Дуже тішить той факт, що український саунд виходить на зовсім інший рівень. Неможливо припинити слухати цей шедевр
- Це вже стало другим гімном України, Слава Україні!
Також користувачі створюють меми із фразою "Доброго вечора, ми з України".
Чимало слухачів були переконані, що голос у запису – Сергія Притули. Втім, Артем Ткаченко спростував це в інтерв’ю телеканалу "ІРТ Полтава".
"Це не так. Просто з YouTube списали цю фразу", – зазначив музикант.
Цікаво, що нещодавно автори треку DJ ProBass (Артем Ткаченко) та DJ Hardi (Максим Мокренко) отримали нагороди у Кременчуці. На сесії міської ради мер Віталій Малецький вручив їм відзнаки "За заслуги перед містом".
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