"Добропілля впаде швидше, ніж Покровськ": DeepState і Стерненко про прорив фронту на Донеччині

Карта DeepState, де показаний наступ росіян / © Deepstatemap

Російські окупанти фактично прорвали фронт у напрямку Добропілля і просуваються поблизу Кучерова Яру і Золотого Колодязя.

Про це пишуть аналітичний проєкт DeepState і волонтер Сергій Стерненко.

За словами Стерненка, ворог здійснив прорив фронту на 10 км неподалік Добропілля.

«Траса Добропілля-Краматорськ перерізана та перебуває під контролем росіян в районі населеного пункту Нововодяне. Ситуація критична», — попередив він.

У DeepState уточнили, що завдяки переважальній кількості піхоти росіяни здійснили просування до населених пунктів Кучерів Яр та Золотий Колодязь, де проводять накопичення для подальшого розвитку успіху. На відрізку свого шляху окупанти намагаються встановлювати свої позиції, закріплюватися на місцевості. Також з Кучерова Яру посадками росіяни пролізли до населеного пункту Веселе і проводять накопичення також там.

© Deepstatemap

«Одночасно з цим, ворог не зупиняється на досягнутому та продовжує розвивати свій успіх в напрямку траси Добропілля-Краматорськ, фіксуючись в районі Нововодяного та Петрівки. На жаль, ворог прощупав слабкі місця для подальшого руху, якими і буде користуватися, щоб здійснити подібні спроби», — пише DeepState.

Канал попереджає, що ситуація на цьому напрямку складається хаотично, адже «ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, пробує швидко закріплятися, накопичуватися для подальшого просування»

«Деякі особи в командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як «контрольовану», в якій «всіх убили, всіх зупинили». Однак з цим не згодні самі військові, які тримають там оборону і намагаються зрозуміти, що відбувається», — попередили «діп стейти».

У каналі зауважують, що район Золотого Колодязя, Шахового та інших населених пунктів в цих околицях є місцевістю побудови нових, важких інженерно-фортифікаційних споруд з якісними інженерними загородженнями та найголовніше — якісно спорудженими позиціями на кшталт ВОП, РОП, які ворог спокійно обходить, а в подальшому займе і використає для своєї оборони.

За словами військових, якщо ворог займе ці позиції, вибити їх звідти буде майже неможливо.

«З таким розвитком подій, якщо він не зміниться, ми можемо наштовхнутися на момент, що Добропілля впаде швидше, ніж Покровськ», — попередили у DeepState.

Офіційного коментаря Генштабу, головкома ЗСУ чи Міноборони щодо цієї ситуації на момент публікації новини поки не було.

Раніше повідомлялося, що у Донецькій області розпочали примусову евакуацію родин із дітьми з міста Добропілля та ще кількох населених пунктів.