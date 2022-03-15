Добровільні сплати єдиного податку: Зеленський анонсував послаблення для бізнесу

Для всього бізнесу скасовують перевірки.

Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки економіки, щоб бізнес в Україні працював.

Про нововведення повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Він зазначив, що в країні починається податкова реформа. "Замість ПДВ і податку на прибуток, даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу, - а це перша і друга група ФОПів - ставимо добровільну сплату єдиного податку. Можете, платіть, не можете – немає питань". - зазначив президент.

Окрім того, для всього бізнесу скасовують перевірки. "Друге –максимальна дерегуляція бізнесу. Скасовуємо усі перевірки для усіх бізнесів. Щоб усі працювали нормально, щоб міста оживали, щоб усюди, де немає бойових дій продовжувалось життя. Умова лише одна – ви забезпечуєте нормально роботу свого бізнесу в межах закону України", - додав він.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 19 днів війни. «Наші хоробрі захисники продовжують завдавати російським військам нищівних втрат. Уже скоро кількість збитих гвинтокрилів Росії досягне сотні одиниць. Бойових літаків вони втратили вже 80. Сотні танків, тисячі одиниць іншої техніки. За 19 днів російська армія втратила в Україні вбитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні». Звернення Володимира Зеленського за підсумками 19 днів війни. Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 14 березня 2022 р.

Президент зазначив, що це лише початкові два кроки податкової реформи, а далі буде ще.