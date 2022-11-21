Добровільно погодився вбивати українців: на Донеччині затримали агента терориста Гіркіна

У Донецькій області СБУ затримала двох російських агентів. Один з них добровільно погодився передавати інформацію про пересування ЗСУ терористу Ігорю Гіркіну-Стрєлкову.

Про це повідомляє СБУ.

Особистий інформатор Стрєлкова на терориста вийшов у соціальній мережі та добровільно захотів з ним співпрацювати. Він збирав інформацію про пересування військової техніки та місця дислокації ЗСУ у місті Слов’янську.

Фото: СБУ

"Встановлено, що передачу закритих відомостей ворожий агент здійснював з власного акаунта у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої місцевості", - йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали під час передавання важливих даних терористу Стрєлкову.

Іншим зрадником виявився уродженець селища Клебан-Бик. Його російські спецслужби завербували ще на початку війни Росії проти України. Зрадник повинен був передавати окупантам інформацію про рух техніки в Краматорському районі.

Фото: СБУ

"Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозри за ч.ч. 2, 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Інші резонансні затримання зрадників

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