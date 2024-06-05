Добровільного відшкодування не буде: чи отримає Україна заморожені активи РФ

Російські активи можуть бути джерелом для відновлення України після війни.

Борг Росії перед Україною з репарацій вже перевищує загальну суму заморожених активів Центрального банку РФ. Так, станом на грудень 2023 року вартість шкоду, яку Україна зазнала внаслідок війни, за винятком окупованих територій, оцінюється щонайменше у $486 млрд.

Про це йдеться у матеріалі Handelsblatt.

"Ця оцінка охоплює лише прямі фізичні збитки, завдані житлу, транспорту, енергетиці, комерційному та промисловому секторам. Вона не враховує фізичні та психологічні травми, яких зазнали цивільні особи, що постраждали від війни, багато з яких були змушені покинути свої домівки", - пише видання.

Як зауважують оглядачі, несправедливо перекладати тягар фінансової допомоги, необхідної для відшкодування збитків жертвам російської агресії, на плечі українців та міжнародної спільноти, в той час як $300 мільярдів, що належать країні-агресорці, залишаються замороженими і фактично недоторканими. Росія зобов'язана відшкодувати всі збитки, втрати та шкоду, завдані її агресією проти України.

"Росія не виконала міжнародно-правового зобов'язання утримуватися від агресії, і, будьмо відверті, вона не виконає свого зобов'язання добровільно відшкодувати збитки", - йдеться у матеріалі.

Видання наголошує, що спроба вплинути на Росію шляхом заморожування її державних активів, щоб змусити її припинити війну, не була ефективною. Через два роки немає жодних ознак того, що ці заморожені резерви впливають на прийняття диктатором Володимиром Путіним рішень щодо війни. Головною метою Росії залишається знищення України та її незалежності, і вона витрачає на це мільярди доларів.

Тож ідея про те, що арешт цих активів зашкодить шансам на дипломатичне врегулювання, є необґрунтованою, особливо з огляду на те, що російський уряд відкрито відкинув дипломатію на користь сили.

"Конфіскація активів РФ є правомірною – згідно з усталеною нормою міжнародного права щодо контрзаходів, недоторканність російських суверенних активів може бути скасована у відповідь на кричущі порушення Росією міжнародного права. Заарештовані російські активи мають бути перепрофільовані для забезпечення нагальних потреб України у подоланні постійно зростаючої гуманітарної кризи", - резюмує видання.

Нагадаємо, Україна може отримати відсотки від заморожених активів Росії.

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