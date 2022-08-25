"Добровольчі батальйони" в Росії: в ISW розповіли про нові ворожі загони

Американські аналітики Інституту вивчення війни вважають, що, ймовірно, більшість російських так званих "батальйонів" матимуть розмір посилених рот.

Про це йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що ці ворож спеціальні формування не описуються як батальйонно-тактичні групи і не структуровані як БТГ. Більше того, "батальйони" не мають нічого спільного з умовною бойовою міццю батальйонно-тактичних груп, які вдерлися в Україну 24 лютого.

"Незрозуміло, як вони використовуватимуться на полі бою, якщо не збираються один з одним або із залишками вже розгорнутих БТГ", - наголошують фахівці ISW.

В Інституті вивчення війни також повідомляють, що після низки повідомлень у ЗМП про формування "Собянського полку" в Москві вербування прикрили. "Ймовірно, щоб уникнути критики", - підсумували експерти Інституту.

Як повідомлялося, в регіонах РФ почали формувати так звані "добровольчі батальйони". Міністерство оборони РФ, ймовірно, використовує лідерів іммігрантських і етнічних організацій для формування саме таких підрозділів. Їх будуть залучати "для підтримки російських військ на Україні".

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