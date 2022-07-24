Добробати об’єднали до 30 тисяч людей, щоб відновлювати будинки на деокупованих територіях

У добровольчих будівельних батальйонах уже тисячі українців - безробітні, впереміш із тими, хто бере на роботі відпустку заради відбудови пошкодженого житла на деокупованих територіях.

Добровольці працюють у чотирьох областях, йдеться в ТСН.

Костянтин Полєжаєв найстарший поміж добровольців, йому за 60 і він тут один із небагатьох професійних будівельників. «Я тому і прийшов сюди, щоб допомогти», - каже чоловік.

Із рідного Мелітополя, нині тимчасово окупованого росіянами, чоловікові довелося виїхати. Що з його житлом не знає, та про це намагається не думати.

Разом із добровольцями працює і місцевий Ігор Зінченко. Від допомагає відбудувати квартиру для родини свого товариша Анатолія Янюка. Той став першою жертвою окупаційних російських військ у Ягідному. «Вони тут зайшли і він крикнув: «Слава Україні», «А ви хто такі?» Вони його і прям тут», - розповідає чоловік.

Дах будинку вже перекрито, дірку від снаряда в стелі та щілини між плитами, що затікали під дощем, задули піною. Наступний етап - заміна вікон.

Більшість власників розбитого росіянами житла не вдома. Вони виїхали одразу після деокупації села. Селян рашисти місяць тримали в заручниках у шкільному підвалі. Максимум пів квадратного метра на людину, згадує Іван Петрович. Лежачи спали лише діти. Крики, сморід, задуха, люди просто не витримували. «Це добре, що вдень людина померла, дадуть добро винести, а якщо з вечора - то може з нами і добу лежать, коло дітей, бо не дають же на вулицю винести», - пригадують люди.

Список із датою смерті, щоб не забути - писали просто на стіні.

Після деокупації своє село люди не впізнавали, жодного вцілілого будинку. Від шістнадцятьох - лише спомини.

У Ягідному добровольці відремонтують двадцять один будинок на чотири та вісім квартир. До підтримки потерпілих долучаються всі українці. «Це жах, який не можна збагнути, що робили ці нелюди і хочеться сьогодні допомогти цим людям, вселити віру, обійняти, розрадити, це і наша гуманітарна місія», - каже акторка Ольга Сумька.

Добровольці орієнтуються винятково на швидке відновлення житла - перекриття покрівлі та заміна вікон. Це дасть змогу до зими забезпечити дахом над головою максимум людей. Лише в цьому добробати натепер 30 тисяч добровольців. І ще жодного разу в них не бракувало робочих рук.

Добровольці щодня додають нові об’єкти до карти руйнувань України. У Ягідному будівельними матеріалами забезпечує держава.

Паралельно шукають тих, хто міг би допомагати грішми чи матеріалами. У цій громаді ще планують відновити до двох сотень будинків.

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