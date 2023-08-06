Добровольці полку Калиновського відповіли, чи були пуски ракет з Білорусі по Україні

Білоруські добровольці з полку імені Кастуся Калиновського не підтвердили інформацію про запуск ракет з території Білорусі по Україні під час масованої атаки 5 серпня. Там наголосили, що це – провокація Росії з метою втягнути Білорусь у війну.

Офіційну заяву опублікували у Telegram-каналі полку.

"Сьогодні в Мережі поширювалася інформація про те, що з території Білорусі було завдано ракетного удару по території України. Офіційно заявляю, згідно з нашою інформацією, жодних атак з боку Білорусі не відбувалося. Це чергова спроба Росії втягнути режим Лукашенка у повномасштабну війну", – зазначив представник полку.

Вони також закликали білоруських військових не виконувати злочинні накази і не вмирати через примхи "божевільного диктатора".

"Білорусь перебуває під військовою окупацією Росії. А Путін програє у війні. У війні, яку сам же і почав. Маніпулюючи страхом білоруського диктатора, він вкотре намагається зробити білорусів співучасниками злочинів проти людяності. Я звертаюся до всіх білорусів, зокрема і до білоруських військових. Не виконуйте злочинних наказів, які Лукашенкові спускає Кремль. Не віддавайте життя за владу божевільного диктатора і не дайте себе обдурити", – закликали добровольці з Білорусі.

Нагадаємо, Повітряні сили України повідомили, що Росія 5 серпня здійснила запуск ракет з території Білорусі. Юрій Ігнат розповів, що це могли бути як "Кинджали", що пролітали через Білорусь, так і балістичні ракети. Наразі ця інформація остаточно не підтверджена і перевіряється.

У ГУР зазначили, що Росія могла імітувати пуски ракет з території Білорусі з метою провокації.

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