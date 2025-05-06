Доброволець з Британії шокував, чому його підрозділ присягнувся не здаватися в полон РФ

Британський доброволець Мейсер Гіффорд / © Скриншот з відео Business Insider

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Британський доброволець Мейсер Гіффорд, який воював за Україну, розповів, що збройні сили Росії мають таку репутацію жорстокості, що його підрозділ домовився: краще загинути, ніж потрапити в полон.

Про це пише Business Insider.

Гіффорд (псевдонім британця Гаррі Роу) — ветеран української армії, який раніше воював добровольцем у Сирії. Воюючи за Україну, британець брав участь у боях у ключових точках — зокрема в Херсоні та Лимані.

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Він поділився реаліями війни з Росією та складними рішеннями, які доводилось ухвалювати його підрозділу.Гіффорд зазначив, що російські війська — це «надзвичайно небезпечні, часто фанатичні або відчайдушні люди, які б катували й убили тебе, якби зловили».

«Росія опустилася до кожної глибини ницості, яку тільки можна уявити», — додав доброволець.

Саме тому його підрозділ уклав угоду: «Ніхто в підрозділі не мав права потрапити в полон живим». Підрозділ навіть вигнав одного бійця, який спробував здатися під час бою.

Гіффорд визнає, що всі війни є насильницькими, але він усе одно був «щиро шокований» тим, що побачив у боях з Росією.

Російська армія діє, як ІДІЛ

На думку британського добровольця, багато жорстоких тактик російські війська перейняли в Сирії. Саме ІДІЛ, за словами Гіффорда, став зразком для дій російських окупантів в Україні. Ветеран зазначив, що рівень і масштаб жорстокості росіян щодо мирних жителів «нагадував ті самі методи, які застосовувала «Ісламська держава».

Гіффорд поділився спогадами про те, як у Сирії знаходив клітки, знаряддя для тортур та матраци з ланцюгами поряд — усе для утримання жінок у полоні в районах, контрольованих ІДІЛ.

«Я думав, що ІДІЛ — це крайність, щось унікальне», — сказав британець, але, на його думку, «багато з їхніх жорстоких практик були перейняті Росією — переважно, гадаю, тому, що вони виявилися ефективними в Сирії».

Доброволець оцінив російську воєнну машину

Гіффорд описав російську воєнну машину як «величезну та надзвичайно небезпечну». За його словами, попри масштаб російської армії, її сили були «знищені» в Україні.

Підхід Росії до війни базується на масовості та так званих «м’ясних хвилях», коли втрати серед живої сили не мають значення.

Ветеран зазначив, що «справжня різниця» між Україною та Росією полягає в тому, як вони цінують життя: «Українці воюють за своє життя. Росія — просто за нові території. І в цьому вся різниця».

Гіффорд також акцентував, що союзники України повинні припинити сприймати війну як «конфлікт десь на краю Європи», адже для президента РФ Володимира Путіна вона має набагато глибший сенс. На думку британського добровольця, для очільника Кремля це «війна на знищення», в очах Путіна — це «війна, яка має завершити всі війни».

Нагадаємо, російська армія від перших днів повномасштабної війни проти України скоює воєнні злочини і проти військових, і проти цивільних. Так, у березні стало відомо, що у селі Козача Локня на Курщині російські окупанти розстріляли українських військовополонених.

А у квітні в Мережі з’явилося відео розстрілу російськими загарбниками чотирьох українських полонених неподалік від села Пʼятихатки Запорізької області.

У квітні росіяни повернули Україні тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у ворожому полоні. У тілі не було декількох органів. Україна має докази того, що окупанти застосовували до журналістки тортури.