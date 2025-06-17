Доброволець зі США поскажився на "м'ясників" і "хабарників" у ЗСУ: що відповіли у його бригаді

Раян О'Лірі / © TEXTY.org.ua

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59 окрема штурмова бригада безпілотних систем ім. Якова Гандзюка відреагувала на різку заяву її колишнього бійця, американського добровольця Раяна О’Лірі

Про це йдеться в заяві 59-ї бригади.

Там зазначили, що О’лірі був звільнений зі служби у 59 бригаді 8 лютого 2024 року. Відповідно до чинного законодавства, іноземці мають право розірвати контракт за власним бажанням.

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«З часу звільнення він не бере участі в житті бригади, її бойових операціях або внутрішніх процесах, і тому не володіє актуальною інформацією щодо стану справ у підрозділі і не може його коментувати», — йдеться в повідомленні.

59 бригада запевнила, що продовжує виконувати бойові завдання «у виключно складних умовах, зберігаючи високу ефективність та результативність». У пресслужбі похвалилися, що протягом восьми місяців їхня бригада входить до топ 10 рейтингу «дельта» за знищенням ворога.

Також там поскаржилися, що поширення «необґрунтованих звинувачень і дезінформації шкодить моральному духу особового складу», а також негативно впливає на обороноздатність підрозділу і країни.

Нагадаємо, що американський доброволець Раян О’Лірі поскаржився на некомпетентність українських офіцерів. Він заявив, що припиняє діяльність свого підрозділу. Також О’Лірі сказав, що українці «втратили більше людей через неякісне командування, ніж від дій Росії».

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