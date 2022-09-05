"Доцільна діяльність не лише МАГАТЕ": Подоляк розповів, що зараз потрібно ЗАЕС

Влада України наразі не має точної інформації про цілісність контурів безпеки і ситуацію з охолодженням реакторів на захопленій росіянами українській ЗАЕС.

Після візиту МАГАТЕ на територію тимчасово окупованої ЗАЕС Україна ще не отримувала інженерно-ядерний звіт.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

"Ми всього цього не побачили в звіті. На ЗАЕС доцільна діяльність не стільки миротворчої місії МАГАТЕ, скільки нуклеарного, інженерно-ядерного аудиту", — сказав Подоляк.

Подоляк схвалив ініціативу МАГАТЕ, яка вирішили залишити певну кількість своїх представників на ЗАЕС. Такий крок допоможе убезпечити співробітників атомної електростанції від окупантів з автоматами.

"Там перебувають російські війська, які не розуміють, що відбувається, ризики не оцінюють правильно. Там є певна кількість наших працівників, яким потрібен свого роду захист, щоб поруч стояли люди з міжнародної спільноти, інспекції, які будуть говорити — не чіпайте цих людей, нехай вони працюють. Це було б важливо", — додав Подоляк.

За його словами, на атомній електростанції потрібні люди, які розуміють ядерну фізику, інженерні технології і зможуть перебувати поруч з українським персоналом. Адже поруч із Запорізькою АЕС окупанти застосовують РСЗВ.

Як повідомлялося, енергоблок №5 Запорізької АЕС був відключений зранку 1 вересня, проте його під’єднали до енергомережі. Своєю чергою, Україна та світ закликають РФ вивести війська із атомного об'єкта і не наражати людство на катастрофу.

Раніше Плачков заявив, що висновки МАГАТЕ щодо ситуації на Запорізькій АЕС можуть стати приводом для вступу НАТО у війну.

Нагадаємо, в Енергодарі перед візитом МАГАТЕ зник мобільний зв'язок.

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