Додому не відпустять: гауляйтер розповів, як РФ має намір використати українських полонених

Колаборант та гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький заявив, що Кремль не віддаватиме Україні полонених, а збирається примушувати їх до участі у бойових діях на боці РФ.

Про це колаборант заявив в одному із інтерв'ю російським пропагандистам, на яке звернув увагу журналіст Денис Казанський.

Також читайте Військовополоненого змушували годинами стояти в камері та співати російський гімн

"У полоні перебуває близько 25 тис. українських військових (така цифра не підтверджена українською стороною. – Ред.). Ці 25 тис. сьогодні для нас викликають питання – що з ними робити. Повертати їх ми не маємо наміру і хотіли б використати чи у військових цілях чи мирних цілях", – заявив Балицький.

Гауляйтер стверджує, що нібито на Донбасі окупанти вже сформували з українських полонених так званий "батальйон імені Богдана Хмельницького", який "пройшов бойове злагодження". Балицький заявив, що це формування вже воює на фронті.

За його словами, полонених українців змушуватимуть не лише воювати проти своїх, а й будувати росіянам укріплення на фронті та відновлюватимуть зруйновані Росією міста.

"Також ми рухаємося у напрямку того, щоб задіяти українських військовополонених на лінію бойового зіткнення. Ми шукаємо шляхи, як їх задіяти не лише у бойових діях, а й у будівництві військових об'єктів, на відновлювальних роботах. Щоб вони відновлювали "матушку-Росію" на "нових територіях" (окупованій частині України. – Ред.), що самі зруйнували. Відправляючи їх назад, їм знову дають до рук зброю, вони воюють проти нас і завдають нам шкоди", – цинічно заявив колаборант, який раніше навіть був народним депутатом України.

Журналіст Казанський наголосив, що ця заява Балицького – відкрите визнання у військових злочинах та порушенні Женевської конвенції.

"І черговий доказ того, що проти України воюють нелюди, які не мають жодних понять про честь", — підсумував Казанський.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що росіяни, ймовірно, змусили українських військовополонених приєднатися до "формування", яке воюватиме проти України.

Читайте також: