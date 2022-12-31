Із російського полону повернулися 140 захисників: СБУ показала ексклюзивне відео великого обміну

Служба безпеки України опублікувала ексклюзивне відео великого обміну, в рамках якого 31 грудня вдалося повернути із Росії додому 140 захисників. Це - оборонці Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича та бійці з Бахмутського напрямку.

Відео розмістили на офіційній сторінці СБУ у телеграм.

"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність!", - сказано у повідомленні СБУ.

У СБУ наголосили, що працюватимуть, аби повернути з полону кожного українця.

Нагадаємо, в Офісі президента повідомили, що із російського полону повернулися додому 140 українських військовослужбовців. Серед них - захисники Маріуполя та оборонці острова Зміїний. Голова ОП Андрій Єрмак уточнив, що з полону звільнили 132 чоловіки та 8 жінок: 82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ.

Український студент врятував киянку під час атаки Росії: вони стали друзями

Читайте також: