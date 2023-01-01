Додому з полону РФ повернулися азовці: медик Асан та військовий Федосюк "Процес"

Серед звільнених 31 грудня з полону РФ 140 українських захисників представник корінного кримськотатарського народу, парамедик з "Азовсталі" азовець Асан Ісенаджиєв, а також військовослужбовець полку "Азов" Арсеній Федосюк "Процес".

Про звільнення Асана Ісенаджиєва повідомила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Відважний український воїн, представник корінного кримськотатарського народу, парамедик з "Азовсталі" Асан Ісенаджиєв повернувся додому з ворожого полону! З першого дня повномасштабного вторгнення він рятував життя наших громадян — військових і цивільних", - написала вона.

Варто зазначити, що у квітні фото його закривавлених рук довело українців до сліз. На кадрі, яким медик поділився у своєму Instagram зображені його закривавлені руки у рукавицях, які він склав у формі серця. "Передайте моїй мамі слова – я побачив стільки болю, але не зламаюся ніколи", - підписав знімок Асан Ісенаджиєв.

Фото: instagram.com/dr.livese

З полону звільнено і Арсенія Федосюка. Про це повідомила родичка його дружини Юлії, яка їздила до Папи Римського, та США, а також Сергій Квіт, очільник Києво-Могилянської академії, де навчався захисник Маріуполя.

Останній обмін полоненими 2022 року

Нагадаємо, 31 грудня Україні повернула з російського полону 140 захисників. Це - оборонці Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича та бійці з Бахмутського напрямку.

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21 вересня, в рамках обміну полоненими були звільнені командир полку "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко, його заступник Святослав "Калина" Паламар та командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Сергій "Волина" Волинський. Наразі за умовами обміну вони перебувають у Туреччині.

У вересні з російського полону також звільнили наймолодшого захисника "Азовсталі" — 19-річного парамедика Назарія Гринцевича з позивним "Грінка".

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