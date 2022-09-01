"Доказ справжньої ваги російських "гарантій": на Банковій відреагували на обстріл маршруту місії МАГАТЕ

Російські окупанти у день візиту МАГАТЕ на ЗАЕС в Енергодарі, цинічно й жорстоко обстрілюють мирне місто.
Обстріли Енергодару окупантами і маршруту місії МАГАТЕ порушили зобов'язання РФ і показали справжню "вагу" російських гарантій для посередників.
Про це заявив радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк у Twitter.
"росія завдає демонстративних ударів по Енергодару, б'ючи по офіційному маршруту місії МАГАТЕ. Щоб звинуватити в цьому Україну", – зазначив Подоляк у Twitter.
Подоляк зауважив, що у результаті обстрілів армії РФ в Енергодарі зруйновано будинки.
"Це демонстрація справжньої "зацікавленості" рф у перевірці. І це ще один доказ справжньої ваги російських "гарантій" для будь-яких посередників", – наголосив він.
Нагадаємо, у Міненерго розповіли, як росіяни можуть перешкодити роботі МАГАТЕ.
Як повідомляється, у день приїзду МАГАТЕ на ЗАЕС росіяни накрили вогнем Енергодар і б'ють по маршруту місії.
Тим часом через обстріли на Запорізькій АЕС вимкнувся 5-й енергоблок.
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