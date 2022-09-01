"Доказ справжньої ваги російських "гарантій": на Банковій відреагували на обстріл маршруту місії МАГАТЕ

Російські окупанти у день візиту МАГАТЕ на ЗАЕС в Енергодарі, цинічно й жорстоко обстрілюють мирне місто.

Обстріли Енергодару окупантами і маршруту місії МАГАТЕ порушили зобов'язання РФ і показали справжню "вагу" російських гарантій для посередників.

Про це заявив радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк у Twitter.

"росія завдає демонстративних ударів по Енергодару, б'ючи по офіційному маршруту місії МАГАТЕ. Щоб звинуватити в цьому Україну", – зазначив Подоляк у Twitter.

Подоляк зауважив, що у результаті обстрілів армії РФ в Енергодарі зруйновано будинки.

"Це демонстрація справжньої "зацікавленості" рф у перевірці. І це ще один доказ справжньої ваги російських "гарантій" для будь-яких посередників", – наголосив він.

Нагадаємо, у Міненерго розповіли, як росіяни можуть перешкодити роботі МАГАТЕ.

Як повідомляється, у день приїзду МАГАТЕ на ЗАЕС росіяни накрили вогнем Енергодар і б'ють по маршруту місії.

Тим часом через обстріли на Запорізькій АЕС вимкнувся 5-й енергоблок.

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