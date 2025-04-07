Факт теракту: Гетьман довів, що РФ навмисно вдарила по житловому кварталу Кривого Рогу

Військовий експерт Олексій Гетьман. про удар по Кривому Рогу

Реклама

Ракетний удар росіянами по Кривому Рогу 4 квітня — це доказ цілеспрямованого теракту.

Про це в коментарі YouTube-каналу “РБК-Україна” заявив військовий експерт Олексій Гетьман.

І саме цей факт, за словами Гетьмана, Україна має донести США та іншим партнерам.

Реклама

Гетьман підкреслив, що російський ракетний удар по житловому мікрорайону в Кривому Розі був цілеспрямованою атакою. Це було доведено «безапеляційно».

Також, за словами експерта, вже відомо, що в Кривому Розі не падали уламки від ракети.

«Тому що уламки, це якби (ракета була збита — ред.) Patriot на великій висоті. Не тому, що нам так захотілося, а тому, що просто не може Patriot збивати на висоті 100 м. Це просто неможливо технічно», — пояснив Гетьман.

Експерт наголосив, що неправдивою є й інформація від Міноборони РФ про удар по нібито українських офіцерах та іноземних військових інструкторах.

«Тут головне дати фактаж про те, що це був касетний боєприпас. Якщо це передати військовослужбовцям будь-якої країни, вони це все розкладуть по полицях для керівництва США, Британії, Німеччини тощо. І тоді керівник будь-якої країни має зрозуміти, що ця акція в Кривому Розі була цілеспрямованою атакою РФ проти цивільного населення, що є воєнним злочином, що є терористичним актом», — пояснив Гетьман.

Нагадаємо, російська атака на Кривий Ріг 4 квітня забрала життя 20-ї людини. Вчора, 6 квітня, стало відомо, що в лікарні помер чоловік 57 років. Лікарі цілодобово робили все можливе та неможливе, але травми виявилися несумісними з життям.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець назвав Росію країною, яка системно знищує мирних жителів. Так він відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу та наголосив, що РФ ударила по житловому району міста, де не було жодного військового об’єкта.

Читайте також