Докази звірств військових РФ росіяни називають фейками і намагаються виправдати катів і вбивць українців

Росіяни не вірять у злочини своїх солдат і намагаються виправдати їх, запевняють, що докази - це фейки.

«Боїшся – не роби, робиш - не бійся, а зробив – не шкодуй» - такими настановим ділиться в соціальних мережах уродженець російського Магадану Чінгзіз Антаєв. Тут тільки одна біда – цими словами виродок з російської глибинки описує свої звірства в Україні, йдеться в ТСН.

Антаєва встановили як одного із військових злочинців, які в порушення людських, військових і Божих законів, вбивали беззбройних людей у Бучі. На кадрах представлених журналістами New York Times – останні хвилини життя чоловіків перед розстрілом. Стратили їх лише за те, що вони українці.

Тільки у Київській області поліція встановила 1288 вбитих серед цивільного населення. Це по людині за кожні півгодини. Без врахування зґвалтованих і скалічених. І, що важливо, – більшість із вбитих були застрелені із автоматичної зброї, тобто йдеться про свідомі страти.

За моторошною статистикою вбивств цивільних українців криються такі особисті трагедії, від яких в кров холоне в жилах. Та це у нормальних людей, бо ще більше жахає повний спокій російських вбивць у військовій формі, які обривали життя беззбройних людей.

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На кадрах, які представив телеканал СNN камер спостережень автосалону під Києвом, путінські найманці розстрілюють двох чоловіків у спину. Відео не потребує ні обговорення, ні рефлексій ні оцінок достовірності. І саме це турбує російське Міністерство оборони - вони впіймані на тому, що світ називає злочином проти людяності. Тому там намагається кричати, що все це фейк і постановка.

Як доказ пропагандисти звертають увагу на положення тіней, мовляв, знято у різний час, чи розмальовану автівку свастикою «V». Кремлівська гебельсівщина звертає увагу читачів, що російські солдати не пересуваються на такому транспорті. Звісно, про те, що окупанти розмалювали цією свастикою всі захоплені території – пропагандисти змовчали.

Щодо тіней - на страшних кадрах, видно, що тінь йде праворуч від колони. Схожий кут і під час розстрілу. Та то справа експертів, причому міжнародних теж - вони вже працюють в Україні. Гірше те, що ми маємо справу не з окремими виродками, чи садистами, а з усім російським народом.

Журналісти «Радіо свобода» зателефонували бабусі російського солдата Вадима Шишимаріна - це перший окупант, який уже постав перед українським судом. Повністю визнав свою вину за вбивство цивільного чоловіка, якому не пощастило йти в цей момент повз з велосипедом в руках.

Для трибуналу: ідентифіковані російські вбивці і ґвалтівники

Вони не вірять чи вдають що не вірять у середньовічні звірства власних дітей, які вже документуються для майбутнього трибуналу. Більше того, активно діють. Їх скарги, наприклад, заблокували у мережі Фейсбук допис української уповноваженої із справ людини, де йдеться про ґвалтування російськими солдатами навіть однорічних дітей із смертельними наслідками. Жертвами були і немовлята і люди похилого віку і вже неходячі.

Із кожним днем слідчим, аналітикам та журналістам вдається встановлювати імена причетних до геноциду українців. Ще одне - Василь Литвиненко, старший лейтенант, командир роти 64 мотострілкової бригади, що облаштувалася в селі Липівка. Один із тих, хто безпосередньо дозволив звірства. Один з тих, кого обов’язково повинні знайти , ще до… суду Божого.

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