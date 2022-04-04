"Доказів мільйон. Буде суд": Зеленський про масові вбивства росіянами на Київщині

Україна тиснутиме максимально публічно.

Доказів масових вбивств окупантів Російської Федерації у Київській області багато, обов'язково буде суд над росіянами.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у Бучі, куди він приїхав 4 квітня після звільнення міста.

"Про те, що люди вбиті та закатовані, доказів мільйон. Всі ці історії... Давайте почекаємо. Буде суд. Він буде повільним... Ми будемо тиснути максимально публічно, як тільки ми можемо. Ми не будемо робити пауз в тому, щоб знайти всіх злочинців. А ви знаєте, що це на користь. Якщо ми не знайдемо цивілізований вихід, ви знаєте наших людей, вони знайдуть не цивілізований вихід", - наголосив глава держави.

Як повідомляли в Офісі генпрокурора, в Київській області найгірша ситуація щодо масовових вбивств, вчинених російськими військовими - у Бородянці. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової,кількість воєнних злочинів росіянами - є надзвичайно велика. Вони виходять за межі кваліфікацій.

Нагадаємо, після звільнення від російських окупантів у місті Буча та інших населених пунктах Київщини знаходять братські могили, у яких російські вбивці ховали мирних людей, яких розстрілювали лише через те, що вони були українцями. Лише станом на 3 квіня з Київщини вивезли понад 400 тіл українців, яких вбили окупанти.

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