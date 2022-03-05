Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Доки не переможемо окупанта, країна не знає вихідних - Зеленський

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Доки не переможемо окупанта, країна не знає вихідних - Зеленський

УНІАН

Від 24 лютого всі дні стали однаковими.

В Україні сьогодні, 5 березня, триває десята доба повномасштабного вторгнення Росії, яка після наказу Путіна цинічно напала на нашу державу 24 лютого. Допоки ми не переможемо окупанта, у країні немає вихідних. 

Про це президент України Володимир Зеленський казав у новому відеозверненні 5 березня.

"Десята доба нашої вітчизняної боротьби, щирої віри та цілодобової роботи. Десята доба як один безкінечний день, як одна безкінечна ніч, яка не дає відпочинку. Сьогодні субота. Субота - це слово на війні майже нічого не означає, як понеділок або четвер або будь-який інший день. Всі вони стали однаковими. Однаково захищаємо людей, однаково захищаємо державу. Країна не знає більше вихідних. Не важливо, що на годиннику, не важливо, що у календарі, і так до перемоги", - заявив глава держави.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Корисні поради:

Наступна публікація