Доки не переможемо окупанта, країна не знає вихідних - Зеленський

Від 24 лютого всі дні стали однаковими.

В Україні сьогодні, 5 березня, триває десята доба повномасштабного вторгнення Росії, яка після наказу Путіна цинічно напала на нашу державу 24 лютого. Допоки ми не переможемо окупанта, у країні немає вихідних.

Про це президент України Володимир Зеленський казав у новому відеозверненні 5 березня.

"Десята доба нашої вітчизняної боротьби, щирої віри та цілодобової роботи. Десята доба як один безкінечний день, як одна безкінечна ніч, яка не дає відпочинку. Сьогодні субота. Субота - це слово на війні майже нічого не означає, як понеділок або четвер або будь-який інший день. Всі вони стали однаковими. Однаково захищаємо людей, однаково захищаємо державу. Країна не знає більше вихідних. Не важливо, що на годиннику, не важливо, що у календарі, і так до перемоги", - заявив глава держави.