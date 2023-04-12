Доки триватиме війна Росії проти України: прогноз розвідки США у "злитих" у Мережу документах

США прогнозують, що війна Росії проти України буде тривалою.

Розвідка США у "злитих" у Мережу документах вважає, що війна Росії проти України може затягнутися на тривалий час. Там прогнозують, що бойові дії не закінчаться 2023 року.

Про це йдеться в публікації Reuters.

В одному із документів, який називається "Битва за Донбас" нібито розвідка США прогнозує, що протистояння на сході України затягнеться довше, ніж до 2023 року. Також американці вважають, що росіяни не зможуть повністю окупувати цей регіон.

"Ця тактика призвела до скорочення російських сил і запасів боєприпасів до рівня, який, за відсутності непередбачуваного відновлення, може виснажити російські підрозділи і зірвати військові цілі Москви, що призведе до затяжної війни після 2023 року", – вказується в документі.

Також у документі йдеться, що Росія та Україна мають ресурси для продовження тривалої війни. Наскільки ці документи достовірні - невідомо.

Нагадаємо, американська влада на найвищому рівні підтвердила витік секретних документів Пентагону. Міністр Остін пообіцяв, що розслідування триватиме, допоки не дасть відповіді на питання про джерела та масштаби витоків.

Також в Міноборони США розробили декілька "диких" сценаріїв війни в Україні.

Читайте також: