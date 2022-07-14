"Доки в Гаазі відбувається конференція": Кулеба прокоментував удар по Вінниці та показав відео звідти

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба звернув увагу, що російські війська завдали ракетного удару по Вінниці в то час, коли в Гаазі триває Конференція про відповідальність РФ за інші скоєні воєнні злочини.

Міністр наголосив, що російські воєнні злочинці будуть віддані під суд за кожну краплю української крові і сліз.

Про це Кулеба написав у Мережі 14 липня.

"Доки в Гаазі відбувається конференція про відповідальність під керівництвом міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстри, Росія скоює ще один воєнний злочин. Щонайменше одна дитина (відомо вже про трьох загиблих дітей – ред.) загинула серед інших жертв ракетного удару по Вінниці. Ми віддамо під суд російських воєнних злочинців за кожну краплю української крові і сліз", – йдеться у повідомленні очільника МЗС.

While Accountability Conference in The Hague is underway led by @WBHoekstra, Russia commits another war crime. At least one child killed, among other victims of a missile strike on Vinnytsia. We will put Russian war criminals on trial for every drop of Ukrainian blood and tears. pic.twitter.com/hvjNt0U5OM — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 14, 2022

Нагадаємо, врнанці 14 липня російські війська ракетами обстріляли Вінницю. Окупанти трьома ракетами влучили в будівлю з офісними приміщеннями.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про 20 загиблих та 90 постраждалих внаслідок атаки.

До поліції надійшло 15 повідомлень про безвісти зниклих людей у Вінниці після ударів.

Після "прильоту" у Вінниці величезна пожежа

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