"Доки ваша зброя йде або не йде до України, у нас помирають люди" - Кім звернувся до міжнародних партнерів

"Доки ваша зброя йде або не йде до України, у нас помирають люди" - Кім звернувся до міжнародних партнерів

Росіяни продовжують бити по Україні ракетами і скидати бомби.

Голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім заявив, що доки Захід роздумує над наданням Україні потрібної зброї для захисту від атак Росії, у країні щодня від рук окупантів помирають мирні люді. Він закликав партнерів якомога швидше надати зброю Україні.

Про це Кім сказав в ефірі американського CNN.

"Чесно кажучи, нам потрібна зброя і вона нам потрібна просто зараз... Наші люди помирають щодня. Щодня, поки ваша зброя йде до нас або не йде до нас, у нас помирають люди. Особливо на сході України... А росіяни, тим часом, б'ють по нас ракетами і скидають на нас бомби. У нас мирні люди помирають щодня. Це проблема – нам потрібна зброя, і вона нам потрібна дуже швидко", - сказав голова Миколаївської ОДА.

Також Кім розповів, що ще однією проблемою в області є трупи російських окупантів.

"За останні два тижні ми зібрали трупи, розмістили їх у рефрижераторах і відправили на північ країни. На сьогоднішній день ми вже майже прибрали нашу територію від трупів росіян. Але на лінії атаки ми не можемо їх забрати, ми не знаємо, скільки там їх ", - додав Віталій Кім.

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